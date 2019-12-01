男星高以翔近期因上陸綜過度激烈運動，造成心肌梗塞過世，八字專家毛衣老師針對12生肖整理出近期要小心的注意事項，希望大家都能多注意安全，並且也告訴大家12生肖的近期運勢轉變。
屬鼠的人：
易得女性長輩關照，注意身體健康或血光之災。
屬牛的人：
投資易有收益，注意口舌是非。
屬虎的人：
事業上易有好的機遇，注意奔波與意外受傷。
屬兔的人：
謀事易成，多進錢財，注意破財傷身的隱患。
屬龍的人：
易結交對自己有利的朋友，注意意外、口舌官非。
屬蛇的人
易有人緣桃花，注意耗財、口舌官非、意外。
屬馬的人：
財運會有機遇，但要注意合法性，注意犯小人、財運受損。
屬羊的人：
財運不錯，思維靈活，注意口舌官非與家人關係不協調。
屬猴的人：
個人才華易展現，利於財運，注意衝動引發的肢體傷害。
屬雞的人：
桃花運佳，注意被朋友鼓動而亂花費，傷身破財。
屬狗的人：
財運佳，穩定合法的收益，注意血光之災、不利婚姻。
屬豬的人：
利於求取功名，注意是非破財。
(中時電子報)
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