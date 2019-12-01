男星高以翔近期因上陸綜過度激烈運動，造成心肌梗塞過世，八字專家毛衣老師針對12生肖整理出近期要小心的注意事項，希望大家都能多注意安全，並且也告訴大家12生肖的近期運勢轉變。

八字專家毛衣老師透露，12生肖的注意事項。（圖／毛衣老師提供）

屬鼠的人：

易得女性長輩關照，注意身體健康或血光之災。

屬牛的人：

投資易有收益，注意口舌是非。

屬虎的人：

事業上易有好的機遇，注意奔波與意外受傷。

屬兔的人：

謀事易成，多進錢財，注意破財傷身的隱患。

屬龍的人：

易結交對自己有利的朋友，注意意外、口舌官非。

屬蛇的人

易有人緣桃花，注意耗財、口舌官非、意外。

屬馬的人：

財運會有機遇，但要注意合法性，注意犯小人、財運受損。

屬羊的人：

財運不錯，思維靈活，注意口舌官非與家人關係不協調。

屬猴的人：

個人才華易展現，利於財運，注意衝動引發的肢體傷害。

屬雞的人：

桃花運佳，注意被朋友鼓動而亂花費，傷身破財。

屬狗的人：

財運佳，穩定合法的收益，注意血光之災、不利婚姻。

屬豬的人：

利於求取功名，注意是非破財。

(中時電子報)