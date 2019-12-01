徐享崑遭苗栗警方逮捕到案。（何冠嫻攝）

台灣自來水公司前董事長徐享崑涉及多起貪汙案，迄今未入監服刑，11月底還與縣府官員接待大陸參訪團，行徑高調，遭立委黃國昌在網路踢爆，「貪汙沒有關到死、還在囂張趴趴走」，1日苗栗警方在新北市中和區查獲徐享崑。

徐享崑為苗栗公館人，在擔任國民大會代表與自來水公司董事長期間，曾利用赴國外考察機會重複領取差旅費、收受500萬元賄款等多起貪汙案。分別在2007年判刑7年2個月、2017年判刑8年，徐享崑完成7年2個月服刑出獄後，2017年並未入監服刑，去年3月已發布通緝。

徐享崑今年11月21日更與苗栗縣政府官員，在公館鄉接待大陸經貿參訪團，但地方人士則對徐遭通緝全然不知。苗栗警分局經交叉分析比，鎖定徐享崑活動範圍，1日在新北市中和區將他查獲到案，徐享崑上銬前，錯愕反問「不是還在上訴？」，最終結束20個月的逃亡生活。B

(中時 )