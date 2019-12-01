花蓮水利會會長溫芳榮表示，太平渠自1950年代起就作為水力發電場使用，如今引進小型水輪機發電，將作為示範點提供各地水利會借鑒。（資料照片）

小型水輪機只需要2至3米落差的特性，讓它能夠廣泛運用於台灣的水利環境中。（資料照片）

隨著綠能成為全球能源共識，花蓮水利會與同達綠能公司合作於玉里鎮太平渠設置水力發電機組。同達總經理賴榮毅提到，機組一年約可產20萬度電，低環境衝擊特性適合台灣。水利會會長溫芳榮則說，台灣以農立國，太平渠作為示範點提供全台上萬條灌溉水圳借鑒意義重大，發電量雖小，卻踏出全國水利會的一大步。

賴融毅提到，「低水頭大流量川渠式水輪機」是全台首部從生產到製成全程國造機組，效能不輸德國原廠，「川渠水輪機開發暨示範驗證計畫」自2017年辦理獲能源局1440萬元經費挹注，建置80k瓦發電組件，並於日前完成與台電並聯送電作業。

賴融毅表示，在每秒1.7噸最大水流量下，一天約可產2千度電，平均值則在1千度左右。台灣河道短小，外國大型機組進駐不易，對生態衝擊也相當大，但小水力幾輪機則是專為國內河道條件量身打造，低環境衝擊特性讓它於全國各地都可以利用發電。

溫芳榮提到，太平渠自1950年代起就作為水力發電場域使用，當時沿線並無電路經過供電，松浦碾米廠便靠著一旁水渠帶動產電馬達運轉。小型水輪機只需2至3米落差即可發電特性更讓它在台灣上萬條水利溝渠環境中能發揮奇效。

溫芳榮表示，花蓮轄內仍有多處地點適合水力發電，將來不排除持續與同達攜手擴大建置，去年水力發電約佔全台總發電量1.6％，若能帶動全台水利會跟進效法，從農業基礎做好永續經營，對於水力綠能將是一大生力軍。

(中時 )