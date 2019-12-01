歷史悠久、曾獲聯合國教科文組織列為世界遺產奧地利小鎮哈爾施塔特（Hallstatt）11月30日）發生火災，至少4間房屋嚴重損毀，1名消防隊員救火期間受到重傷，起火原因尚待調查。

據報導，當地湖畔1間木屋於30日凌晨3時半左右起火，其後蔓延至棚子及周邊其他房屋。由於該鎮的房屋多是木造，且緊密相連，讓火勢迅速延燒。當局派出8台消防車及109名消防員撲救，火勢稍後受控。

哈爾施塔特居民全數安全疏散，無人受傷；但1名消防員在救火期間自屋簷摔落，傷勢嚴重。事後通往該鎮的唯一道路被當局封閉，鎮長呼籲遊客遠離現場，暫時不要前往，以免影響調查及善後工作。

哈爾施塔特位於上奧地利省，是世上最古老的鹽礦區之一，可追溯至青銅時代，1997年獲列入世界遺產。該鎮依山傍水，風光明媚，居民不到1000人。2006年的韓劇《春日華爾滋》曾到該鎮取景，因而吸引愈來愈多亞洲遊客造訪。

(中時 )