楊謹華等人主演的民視、公視《鏡子森林》1日晚上首播，這也是今年6月初病逝的資深藝人賀一航最後遺作，他劇中飾演議長，為人海派重江湖道義，當了十多年議長，有「喬王」稱號，善於利益分配，只要有搞不定的糾紛，他一出馬，必定讓雙方服服貼貼，是遊走黑白兩道的大老級人物。總導演鄭文堂表示，一看到議長角色，馬上就想到賀一航，尤其他充滿爆發力的演技，令人印象深刻，非常感謝他敬業完成並努力到最後一刻。

賀一航在《鏡子森林》有精湛演出。（民視提供）

賀一航生前拍《鏡子森林》時，還相當有活力，演戲時一如既往時常不照劇本演，而是把台詞消化後更生活化。他飾演老議長，與一手提拔出來的市長柯叔元有不少衝突場面。柯叔元表示，兩人在角色上息息相關，尤其劇中有政治的淵源，「兩人就像師徒一樣，他是老師，我是徒弟」，劇中當然也有理念不合，起衝突的場面。

柯叔元與賀一航在《鏡子森林》有許多精彩對手戲。（民視提供）

柯叔元回憶，有一場戲是在議會辦公室，只有他們兩個人，然後賀一航要生氣地把一堆資料砸在他臉上，「為了這場戲，賀大哥砸了好幾次，因為他很怕砸傷我」，提起跟賀一航的合作，柯叔元十分懷念，儘管賀一航在拍戲現場話不多，但遇到新生代演員都會關心對方，跟他相處很自然，是位非常溫暖的大哥，在劇中兩人之間互相丟球激盪的火花，令他印象非常深刻。

劇中飾演社會線記者「侯方平」的姚淳耀，也非常感謝可以跟賀一航合作，感受到他對角色的感染力，令他印象深刻是第一場要跟賀一航拍戲，是非常衝突的場面，沒想到賀一航一看到他就非常和藹可親打招呼，讓他緊張感瞬間減少不少。

瑭霏飾演賀一航的女兒。（民視提供）

劇中飾演女兒的瑭霏也十分感念賀一航的教導，瑭霏在拍攝演員宣傳影音眼眶泛紅說：「賀大哥真的是很溫暖的前輩，還會私下帶吃的到片場給我！」令她印象深刻是，拍完戲回家，賀一航還會傳簡訊鼓勵她，讓首次拍戲的瑭霏像吃了定心丸。

(中時 )