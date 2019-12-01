民進黨台東立委參選人劉櫂豪，台東交通問題成為立委選舉的重中之重。（楊漢聲攝）

台鐵1日在台東車站舉行新式列車設計說明會。（楊漢聲攝）

火車票1票難求問題是台東人長久以來心中的痛，交通議題成為2020大選台東區域立委的重中之重。對於張志明喊出「用志明來服務、車票一定有」劉櫂豪表示，「買車票公開公平不是找誰就有」；張志明譏稱，「本來就是要公開透明，況台東鄉親都很清楚以前買車票要找誰。」

台鐵1日在台東火車站舉行台鐵新式城際列車說明會，新型車輛的設計除了風格簡約以黑白色調為主軸的視覺設計外，設計以12輛（節）1組，能大幅增加運能，紓解東部地區民眾需求。

台東縣副縣長也是將代表國民黨參選2020台東區域立委的張志明，日前在韓國瑜聯合競選總部時曾喊出「用志明來服務、車票一定有」，劉櫂豪對此表示，「購買車票要公開公平，並非透過個人。」

張志明則表示，當然原本就要公開通明，「用志明來服務，車票一定有」這句話的意思是說，不需要透過任何人來買車票，台東的鄉親都很清楚以前要買車票要找誰，這大家都心知肚明，絕對不是找志明。

張志明矛頭一轉強調，民進黨政府別將遠本就有的「蛋糕」再換個牌子就上架賣，花東鐵路電氣化及雙軌化，是在很早前就核定，但民進黨政府利用前瞻計畫套上蛋糕，讓民眾誤以為花東鐵路電氣化即雙軌化是在前瞻計畫裡面。

台東地處偏鄉缺乏交通建設，「如何解決台東人心中長期以來的痛」成為立委選戰重要議題，無論誰勝誰負，有便捷的交通不再一票難求恐才是東部民眾最關心的事。

(中時 )