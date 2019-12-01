花蓮聾人協會的阿姨們在台上跳得火熱，良好的律動感與精確的動作，令旁人完全看不出來她們聽不到。（王昱凱攝）

聽障人士溝通往往需要透過文字或手語，但醫院卻無常駐翻譯人員，導致他們就醫前還需事先申請，對聽障朋友看診是一大障礙。（王昱凱攝）

花蓮聾人協會3年前「萬海慈善身障才藝徵選大賽」肢體組奪第2名佳績，昨日花蓮「有愛無礙嘉年華」中再度帶來勁歌熱舞，精確節拍與陣型變換令人絲毫不覺她們的不便。聽障阿姨透過手語表示，她們生活與常人無異，但就醫時對於病徵溝通仍有障礙，盼能有長駐翻譯協助溝通。

紀念CRPD身心障礙者權利公約在台推行5年，花蓮肢體傷殘福利協進會於花蓮市球崙公園舉辦「超越障礙木球賽」與「有愛無礙嘉年華」活動，除了公益攤家外，身障者還能在草皮上體驗揮竿擊球的樂趣。

台上5位阿姨跳著「陽光男孩」與筷子兄弟的「小蘋果」，流暢演出不說還真看不出她們聽不見！負責教舞的柳老師提到，聽障人士學舞必須依賴bass低音震動以身體感受節拍，一首歌至少需練習3個月，非常不容易。

舞團成軍4年，平均年齡都超過50歲。「小蘋果」一曲還曾於2016年萬海才藝肢體表演組中，自一群聽人裡脫穎而出榮獲第2名佳績，成為代表作。阿姨透過手語說，她們每天練習，靠著跳舞保持身體健康才不會老摳摳走不動。

聽障人士開朗的心胸讓她們生活總能克服困難，阿姨們平時也都在外工作，但就醫時仍感到非常不便，需要事先申請翻譯陪同就診，但疾病往往說來就來，臨時前往根本無法溝通病徵，若院方能長駐手語或聽打翻譯將更加方便，希望相關政策能得到重視積極推動修訂。

(中時 )