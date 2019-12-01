花蓮聾人協會3年前「萬海慈善身障才藝徵選大賽」肢體組奪第2名佳績，昨日花蓮「有愛無礙嘉年華」中再度帶來勁歌熱舞，精確節拍與陣型變換令人絲毫不覺她們的不便。聽障阿姨透過手語表示，她們生活與常人無異，但就醫時對於病徵溝通仍有障礙，盼能有長駐翻譯協助溝通。
紀念CRPD身心障礙者權利公約在台推行5年，花蓮肢體傷殘福利協進會於花蓮市球崙公園舉辦「超越障礙木球賽」與「有愛無礙嘉年華」活動，除了公益攤家外，身障者還能在草皮上體驗揮竿擊球的樂趣。
台上5位阿姨跳著「陽光男孩」與筷子兄弟的「小蘋果」，流暢演出不說還真看不出她們聽不見！負責教舞的柳老師提到，聽障人士學舞必須依賴bass低音震動以身體感受節拍，一首歌至少需練習3個月，非常不容易。
舞團成軍4年，平均年齡都超過50歲。「小蘋果」一曲還曾於2016年萬海才藝肢體表演組中，自一群聽人裡脫穎而出榮獲第2名佳績，成為代表作。阿姨透過手語說，她們每天練習，靠著跳舞保持身體健康才不會老摳摳走不動。
聽障人士開朗的心胸讓她們生活總能克服困難，阿姨們平時也都在外工作，但就醫時仍感到非常不便，需要事先申請翻譯陪同就診，但疾病往往說來就來，臨時前往根本無法溝通病徵，若院方能長駐手語或聽打翻譯將更加方便，希望相關政策能得到重視積極推動修訂。
(中時 )
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