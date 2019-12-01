新北市消防局今(1)日中午12時許，接獲報案，有民眾在金山燭台雙嶼附近礁石磯釣時，因漲潮受困礁石無法上岸，消防局立刻派遣消防人員20名、船艇2艘前往救援。

消防人員到達現場後，發現待救民眾1名，離岸邊約20公尺，惟該民眾因有穿著救生衣故無立即危險，考量東北季風將逐漸增強，現場浪高已達3公尺，消防局人員採用消防船艇靠近救援，於13時許成功將該名男子救上岸。

本案民眾不熟悉海象導致受困，雖依規定穿著救生衣方能順利獲救，但因該處海象變化大易有危險，消防人員仍向該名民眾開立勸導單，宣導於該處磯釣的危險性。

金山釣客受困礁石，幸好有救生衣保命，等候新北消防局船艇抵達救出。 （讀者提供/吳家詮傳真）

鑑於東北季風盛行，新北市北海岸及東北角海岸漁獲豐富，許多民會至新北市沿岸磯釣，新北市府為保障釣客生命安全，要求至新北市海域垂釣者務必穿著救生衣及防滑鞋。若經勸導仍未穿著救生衣垂釣者，將依發展觀光條例第64條處行為人新台幣3萬元以上90萬元以下罰緩。

新北市政府消防局再次呼籲，釣客可至沿岸鄰近的海巡安檢所、消防分隊、派出所及遊客中心等39處所，經登記姓名電話後免費借用救生衣，切勿因貪圖一時方便不穿救生衣、防滑鞋，發生憾事。

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