▲總統府祕書長陳菊前往埔里花卉中心賞花，並為立委蔡培慧助選，陳菊推崇蔡培慧是個非常樸實又優秀的好女孩，值得大家支持。（楊樹煌攝）

▲陳菊在花卉中心參訪文創攤位時，受到文創小農熱烈的歡迎並致贈她小盆栽花卉。（楊樹煌攝）

▲花媽陳菊由埔里鎮長廖志城陪同參觀花卉秋季展展出的聖誕紅花卉。（楊樹煌攝）

▲陳菊埔里行專程前往農會旁，有家店名與她同名的「阿菊」肉圓，品嚐後直呼名不虛傳，好吃。（楊樹煌攝）

▲總統府祕書長陳菊埔里行的最後一站，前往良顯堂拜會埔里阿嬤陳綢師父並與信眾合影。（楊樹煌攝）

蔡英文總統和總統府祕書長陳菊，今同時抵南投埔里，蔡總統前往中台禪寺祕會住持見燈大和尚，並參加祈福法會，短暫停留約1個小時即離去，但不接受採訪。

陳菊則前往埔里花卉物流中心賞花，並為立委蔡培慧助選，陳菊推崇蔡培慧是個非常樸實又優秀的好女孩，值得大家支持，隨後陳菊轉往前往農會旁，品嚐店名與她同名的「阿菊」肉圓，直呼名不虛傳，好吃。

中台禪寺是國內佛教界重要的4大山頭之一，信眾遍布海內外，每逢總統大選，總是藍綠兵家必爭之地，11月4日韓國瑜曾參訪中台禪寺，相隔不到1個月，總統蔡英文隨即趕至埔里，首度造訪中台禪寺。中台禪寺則低調表示，只是參加既定祈福法會，行程不公開，也不開放媒體採訪。

陳菊則由埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、葉仁創和立委蔡培慧陪同，前往重新開張的埔里花卉物流中心，參觀力求活化轉型的花卉中心，陳菊在花卉物流中心，不斷推薦台大農業博士的蔡培慧，是南投出身又具農業背景的農業專家，921她返回南投參與社區、農業改造，讓南投重新站起來。

陳菊並指出，蔡培慧已是不分區立委，如果不要參選，她也是當然不分區立委，但是蔡培慧選擇接地氣的返鄉參選，勇氣可嘉，值得敬佩，希望南投鄉親要給人才機會，讓蔡培慧有機會為南投她的專業，造福地方。

陳菊在里花卉中心參觀各種新品種花卉後，隨即轉往埔里鎮農會旁，有家店名與她同名的「阿菊」肉圓，在品嚐之後，直呼真是名不虛傳，阿菊肉圓就是好吃。

接著陳菊又前往埔里城隍廟參拜，同時前往良顯堂社福基金會拜訪陳綢阿嬤，陳綢一看到陳菊跟蔡培慧，立刻趨前擁抱兩人。蔡培慧說，她受陳綢阿嬤的感召跟影響很深，「我們的社會需要有更多像陳綢阿嬤、像良顯堂基金會所有的志工朋友們，以及所有發善做好事的人，讓台灣走向更壯闊的未來」。

(中時 )