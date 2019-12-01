國民黨團結支持立委陳超明，為他站台提升氣勢爭取連任。（何冠嫻攝）

王金平1日南下助選立委陳超明爭取連任。（何冠嫻攝）

陳超明青年後援會成立大會1日展開，騎乘YouBike掃街拜票。（何冠嫻攝）

王金平、陳超明騎乘YouBike穿梭竹南街道拜票爭取連任。（何冠嫻攝）

前立法院長王金平1日南下苗栗，助陣陳超明爭取連任。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

前立法院長王金平1日南下苗栗，出席立委陳超明青年後援會成立大會，助選爭取連任，面對是否輔選韓國瑜，他仍表示，目前無計畫。縣長徐耀昌也趕抵為陳超明助陣，請託青年用網路行銷，打贏選戰。

陳超明青年後援會成立大會1日展開，王金平、苗栗縣長徐耀昌、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川、青工總會長周世鈞等人站台力挺，並騎乘YouBike從竹南總部至竹南火車站，繞行街道造勢。

王金平表示，助選行程第2站選幫陳超明站台，讚他為相當傑出的立委，擁有10多年問政經驗，願為民意挺身而出爭取福利建設，能繼續在立法院就是全民之福，想選民呼籲要讓陳為國家、人民服務。

王金平抨擊民進黨在國會為所欲為，認為年金改革、一例一休讓社會對立，轉型正義反而更不正義。他保守表示，不敢講藍營國會席次過半，但至少要比民進黨多，更要保住陳超明席次，產出經濟發展、社會安定的法案。

徐耀昌也向年輕人呼籲利用網路行銷，讓藍營重返執政，並表示，在他的印象中，年輕人不是很認同國民黨，主要原因之一在於民進黨醜化國民黨，但公道自在人心，藍營將團結、腳踏實地，讓台灣走向國際。

他怒批台獨，徐耀昌說，民眾須面對現實，台灣並沒有機會獨立，而國民黨主張不統不獨，維持兩岸良性互動、拼經濟才為首要，對韓國瑜說的「台灣安定、人民有錢」感到相當認同。

(中時 )