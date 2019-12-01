國際油價穩步墊高，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升分別調漲0.2元及0.3元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元。

台塑化2日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升24.8元。

此外，中油宣布12月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調漲；國內天然氣價格則平均調降2.54％。其中，公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降0.26元；以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約7.8~11.7元

中油表示，本周調價指標7D3B週均價從每桶62.53美元上漲至63.76美元，台幣兌美元匯率無變動，國內油價依公式計算漲幅為1.57％；92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調漲0.2及0.3元，足額調整。

分析師認為，當前油市對生產者來說較為不利，但也非嚴峻地步；雖然OPEC以外的原油產量增長，但美國對伊朗與委內瑞拉的制裁也一定程度上限制油市供應。OPEC＋今年六月決議將減產120萬桶／日的措施延長9個月至2020年3月；市場推估，OPEC＋可能會將減產協議延長至明年六月。

此外，中油12月國際液化石油氣合約價CP較上（11）月微幅上漲，但因台幣兌美元匯率升值，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲0.2元，因未達最低調價金額門檻每公斤0.25元，因此價格不予調整。另10月、11月累計未調足之每公斤3.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

(工商 )