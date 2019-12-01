台中市文化局張大春（後排左）頒發6位第一名得獎者。（王文吉攝）

第27屆全國兒童聯想創作畫一至六年級第1名得獎者。（王文吉攝）

第27屆全國兒童聯想創作畫決賽1日於葫蘆墩文化中心舉行，上午10點現場公布「展翼的風箏」線形圖案，10萬名脫穎而出的420位小朋友挑戰2小時即時作畫。評審肯定六年級畫作的創意、構圖、色彩達到最佳水準，張張精采難以抉擇，大讚是27年來最優秀的表現。

聯想創作畫題目「展翼的風箏」圖案，象徵自由飛躍於無垠藝想空間的豐沛創意，420位小朋友挑戰2小時即時作畫，角逐前3名及優選獎項。戶外廣場安排銀河谷音劇團演出《頑皮孫悟空》，以幽默逗趣的劇情傳達口說好話、勇於助人的美德，吸引2000多名親子觀賞同樂。

一至六年級第一名得獎作品，評審表示，一年級陳相宇以挖土機主題發想，線條、畫面具當代極簡藝術的概念。二年級林子佑的白灰恐龍骨化石意象，與濃淡墨色背景、黃橘鮮麗色彩呼應。三年級紀怡安以裝飾性手法及繪圖方向性掌握，鋪陳粉蝶飛舞的律動感。

四年級張力元以水彩技法揮灑出樹紋肌理與生動細膩的昆蟲形貌。五年級何洛榤，透過酒醉騎士及隨侍在旁的黑白無常，幽默畫風表達豐富情節內涵。六年級陳亮宇的橄欖球賽，淡化的背景群眾的遠近手法突顯球前方球員的動勢，營造完美的主從關係，是六年級的佳作。

文化局長張大春表示，聯想畫堪稱全國指標性的兒童美術繪畫競賽，特別感謝信誼基金會及永豐餘企業16年來持續贊助50萬餘張的活動畫紙，不遺餘力地支持這屬於孩子的藝術活動。

(中時 )