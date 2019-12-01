由旺旺中時媒體集團所主辦的第40屆「旺旺・時報文學獎」於1日下午頒獎，並公佈得獎名次。此次徵件共收到1737篇參賽作品，參賽者來自台灣、港澳、大陸、東南亞與海外各地。影視小說組共有564篇、散文組554篇、新詩組619首，經過初審、複審、決審的嚴格評審作業，從中選出各組的優秀作品。
來自香港、現於台灣求學的洪昊賢以〈之後〉喜獲影視小說首獎的大獎，抱回五十萬元獎金。散文組則由紀錄片工作者陳榮顯，以〈一部紀錄片的完成〉拿下首獎，曾著有散文隨筆集《一個上海女人的下午茶》的宇秀(Yu Xiu)，此次則以新詩作品〈下午有這樣一件旗袍〉，成為新詩組首獎獲獎人。
在頒獎典禮現場，也陸續頒發了各組獎項的優選獎及佳作作品。影視小說組優選獎得主為張今兒，獲頒佳作獎的是黃家祥及錘子（本名王鵬飛）。散文組優選獎得主為陳苑萱，獲頒佳作獎的是林佳樺及賴俊儒。新詩組優選獎得主為陳怡芬，獲頒佳作獎的是沈眠及楊書軒。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。