由旺旺中時媒體集團所主辦的第40屆「旺旺・時報文學獎」於1日下午頒獎，並公佈得獎名次。此次徵件共收到1737篇參賽作品，參賽者來自台灣、港澳、大陸、東南亞與海外各地。影視小說組共有564篇、散文組554篇、新詩組619首，經過初審、複審、決審的嚴格評審作業，從中選出各組的優秀作品。

來自香港、現於台灣求學的洪昊賢以〈之後〉喜獲影視小說首獎的大獎，抱回五十萬元獎金。散文組則由紀錄片工作者陳榮顯，以〈一部紀錄片的完成〉拿下首獎，曾著有散文隨筆集《一個上海女人的下午茶》的宇秀(Yu Xiu)，此次則以新詩作品〈下午有這樣一件旗袍〉，成為新詩組首獎獲獎人。

在頒獎典禮現場，也陸續頒發了各組獎項的優選獎及佳作作品。影視小說組優選獎得主為張今兒，獲頒佳作獎的是黃家祥及錘子（本名王鵬飛）。散文組優選獎得主為陳苑萱，獲頒佳作獎的是林佳樺及賴俊儒。新詩組優選獎得主為陳怡芬，獲頒佳作獎的是沈眠及楊書軒。

(中時 )