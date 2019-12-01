台灣自來水公司前董事長徐享崑涉及多起貪汙案，未入監服刑，11月底還與縣府官員接待大陸參訪團，行徑高調，遭立委黃國昌在網路踢爆，「貪汙沒有關到死、還在囂張趴趴走」，1日苗栗警方截獲情資北上逮捕徐享崑到案。

不過黃國昌竟然說徐享崑是國民黨籍，黃在11月30日臉書指「中國國民黨的徐享崑，在擔任國大代表與自來水公司董事長期間，涉及多起貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定。」

但徐享崑早在陳水扁執政即已棄藍投綠，加入民進黨！到今（12月1日）才在臉書更正，「徐享崑本來是國民黨，後來在2004年陳水扁任內推動「菁英入黨」時，已加入民進黨至今。」

徐享崑為苗栗公館人，在擔任國民大會代表與自來水公司董事長期間，曾利用赴國外考察機會重複領取差旅費、收受500萬元賄款等多起貪汙案。分別在2007年判刑7年2個月、2017年判刑8年，徐享崑完成7年2個月服刑出獄後，2017年並未入監服刑，去年3月已發布通緝。

徐享崑今年11月21日更與苗栗縣政府官員，在公館鄉接待大陸經貿參訪團，但地方人士則對徐遭通緝全然不知。苗栗警分局經交叉分析比，鎖定徐享崑活動範圍，1日在新北市永和區將他查獲到案，徐享崑上銬前，錯愕反問「不是還在上訴？」，最終結束20個月的逃亡生活。

(中時電子報)