嘉義市長黃敏惠（前排中）頒發標章給合格餐飲業者。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（前排中二）公布《食安寶典》。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局辦理餐飲分級評核，被稱為餐飲業「奧斯卡」獎，完成300家次的餐飲業評核與追蹤，有195家業者通過，優級123家、良級72家，1日在文化公園由市長黃敏惠頒發合格證，現場有免費試吃好料，讓民眾品鑑食安。

市衛生局委託崇仁醫護管理專科學校，邀集食品相關專家、學者與衛生局稽查員組成專業小組，對餐飲業做分級評核與追蹤，昨天在文化公園舉辦餐飲業優良分級頒獎典禮暨美食嘉年華會，公布《食安寶典》，內容有食材、環境、人員、烹調、供餐等衛生指南及業者自主管理表。

黃敏惠表揚榮獲108年度衛生福利部食品藥物管理署「FDA優良廚師暨新秀廚師」（金帽獎）的郭家禎、陳建助2位廚師，並頒發合格標章給特色餐廳、飲料店、早餐店、飯店及百貨公司美食街等195家業者。

68歲郭家禎是嘉義市廚師工會創會會長，他說，做餐飲30多年，921大地震時到南投埔里災區協助賑災，也長期參與義廚的公益活動，榮獲金帽獎是對廚師品德的肯定，很欣喜。

陳建助現任耐斯王子大飯店餐飲部主廚，從業28年，他說，獲獎更加重責任，金帽獎要求專業素質及終生學習，他已取得餐飲衛生安全碩士學位，並參加社團、義廚行列。

黃敏惠表示，嘉義市拚觀光，有美食美景及濃厚的人情味，餐飲業者把消費者當自家人，烹調出美味又保證食安的好滋味，有效期限2年的分級制度，為食安把關，讓在地人及遊客都能歡喜呷、安心呷。

(中時 )