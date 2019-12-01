講到台南新市，就會讓人想到高科技產業聚集的台南科學園區，但當年園區尚未開發前，也曾是毛豆的主要產區，雖然現在栽種面積不如以往，但新市農會大力推廣下，光是毛豆周邊產品就有10來種，創造不少商機，近來農會契作的毛豆成熟，大型機具下田採收，還有民眾隨後撿豆莢回家加菜，呈現另類農忙景象。

台灣毛豆外銷量屢創新高，今年光是1到9月貿易額就突破20億元，可望再突破去年產值，新市農會利用毛豆開發出毛豆香鬆、茶豆香酥、茶豆莢、毛豆麵、極品毛豆仁，農會超市也有毛豆霜淇淋、冰淇淋可嘗鮮，在市場頗受好評，也是南市知名伴手禮。

目前農會與在地農民契作的毛豆田面積大約50公頃，農會人員指出，毛豆種植採收一年共分為春、秋兩季，春季的毛豆在2月種植，秋季毛豆則在9月種植，從栽種、成長到採收，前後需要65天左右時間，目前則進入秋季毛豆的採收期。

契作的毛豆田都以大型農機具採收，以提高作業效率，大型的採收車輛穿梭田間，採收車一駛過，毛豆莢與葉子就會被捲入車體內進行分離，毛豆莢存放在大容量的車廂，滿了後再將豆莢倒入路旁等待的大貨車，再繼續採收工作。

由於是機器採收，日夜間都能進行，效率相當高，農會預計一周內就能完成所有採收工作，以利後續加工，因為機器採收會有部分掉落在田中，也吸引附近居民前來撿拾毛豆莢，準備回家加菜，呈現另類農忙景象，相當有趣。

(中時 )