行政院副院長陳其邁1日助選立法院副院長蔡其昌，助講時詢問台下支持者「不知道國民黨對手是誰」，不料擦槍走火，自問自答指對手是「武雄」，也就是國民黨立委參選人林佳新的愛犬。對此林佳新回應「我是農民出身，我很樂意當農民的狗，只怕有些政治人物的心裡，真的把我們這些農民當狗看！」。
陳其邁是在參加台中市議員楊典忠成立蔡英文總統、蔡其昌清水後援會成立大會時，爆出失言爭議。他在助講時先是細數蔡其昌在立委任內政績，並稱讚蔡是未來明日之星，要大家支持蔡其昌「不只高票當選，還要讓票數衝到最高點」！
陳其邁話鋒一轉，瞄準蔡其昌的對手揶揄，他問「另外那個國民黨立委來這裡選叫什麼名字？」台下支持者紛紛回應「不知道、不知道」陳其邁自顧自搔頭自問自答「那是誰啊？不知道喔！我也真的不知道咧，但我知道一個叫做武雄，那是誰啊？是武雄要選啊？」
針對陳其邁玩笑開過頭，將黨籍立委的競選對手貶抑成狗，林佳新回應，「陳其邁副院長在台上稱我叫武雄，武雄是我養的狗，你把佳新當成狗，這都沒關係，最怕是有一些政治人物將選民當成狗，這是最不應該的行為。
林佳新回擊陳其邁說「你的酸言酸語從『我是林老北』，至今依然沒改變，我真的不知道這個副院長到底在幹嘛，只是一個競選副院長，而不是為人民打拚的副院長，把人民當狗，顯出你的高傲，加油吧！」
(中時 )
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