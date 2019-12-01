投入台中市第一選區立委的挺韓大將林佳新被行政院副院長陳其邁貶抑是「武雄」（林佳新的愛犬）。（摘自林佳新臉書）

陳其邁站台蔡其昌 助講暗貶林佳新是狗

行政院副院長陳其邁1日助選立法院副院長蔡其昌，助講時詢問台下支持者「不知道國民黨對手是誰」，不料擦槍走火，自問自答指對手是「武雄」，也就是國民黨立委參選人林佳新的愛犬。對此林佳新回應「我是農民出身，我很樂意當農民的狗，只怕有些政治人物的心裡，真的把我們這些農民當狗看！」。

陳其邁是在參加台中市議員楊典忠成立蔡英文總統、蔡其昌清水後援會成立大會時，爆出失言爭議。他在助講時先是細數蔡其昌在立委任內政績，並稱讚蔡是未來明日之星，要大家支持蔡其昌「不只高票當選，還要讓票數衝到最高點」！

陳其邁話鋒一轉，瞄準蔡其昌的對手揶揄，他問「另外那個國民黨立委來這裡選叫什麼名字？」台下支持者紛紛回應「不知道、不知道」陳其邁自顧自搔頭自問自答「那是誰啊？不知道喔！我也真的不知道咧，但我知道一個叫做武雄，那是誰啊？是武雄要選啊？」

針對陳其邁玩笑開過頭，將黨籍立委的競選對手貶抑成狗，林佳新回應，「陳其邁副院長在台上稱我叫武雄，武雄是我養的狗，你把佳新當成狗，這都沒關係，最怕是有一些政治人物將選民當成狗，這是最不應該的行為。

林佳新回擊陳其邁說「你的酸言酸語從『我是林老北』，至今依然沒改變，我真的不知道這個副院長到底在幹嘛，只是一個競選副院長，而不是為人民打拚的副院長，把人民當狗，顯出你的高傲，加油吧！」

(中時 )