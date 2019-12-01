日本福井縣為了推展觀光，促進台日雙方交流，於11月30日、12月1日於新北市歡樂耶誕城前擺攤行銷。（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

日本福井縣為了推展觀光，促進台日雙方交流，於11月30日、12月1日於新北市歡樂耶誕城前擺攤行銷，讓民眾更瞭解福井縣若狹灣（Wakasa Bay）豐富的海洋資源與文化、美食。

福井縣若狹灣鄰近日本海共有6個町市，包含大飯町、敦賀市、美濱町、小濱市、若狹町、高浜町，此次觀光行銷推廣活動主要以小濱市（Obama shi）為主，在活動現場也以超吸睛的地區吉祥物「NANA醬」讓民眾拍照分享。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區一滴水紀念館是紀念日本文學家水上勉先生，並傳達日本「滴水」禪師的禪宗思想，將水上勉之父水上覺治親手建造的古民家建築物自日本跨國移築淡水，因此與福井縣大飯町及境內的若州一滴文庫建立起深厚的友誼與交流關係。

淡水區長巫宗仁表示，除了一滴水紀念館的交流外，未來與福井縣合作將若狹大飯的大型火把節移師淡水辦理，讓台灣民眾也有機會欣賞傳承300餘年的壯麗奇景。

福井縣若狹灣觀光聯盟事務局岩本克己局長表示，福井縣若狹灣地區自古以來就是美食的寶庫，也有御食國的美名，其中小濱產的鯖魚及縣產越前蟹更是美味。希望藉由交流機會讓台日有更多的互動關係。

至福井縣若狹灣交通，可乘飛機至日本關西機場後，再搭乘JR電車或自駕開車前往，相關詳細資訊可至《幸福美景日本福井》臉書粉絲專頁。

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