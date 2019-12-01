寶島18歲桌球好手林昀儒，今天上午在2019 ITTF男子桌球世界盃準決賽不敵中國大陸現任世界球王樊振東，下午只能和31歲大陸名將馬龍爭季軍，前兩局打完，小林分別以11比4、13比11收下。

(中時 )