寶島18歲桌球好手林昀儒，今天上午在2019 ITTF男子桌球世界盃準決賽不敵中國大陸現任世界球王樊振東，下午只能和31歲大陸名將馬龍爭季軍，前兩局打完，小林分別以11比4、13比11收下。

男桌世界盃》林昀儒不敵球王 與馬龍爭季軍
全運會桌球落幕 「神童」3金超威風

(中時 )

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