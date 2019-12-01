男桌世界盃》林昀儒爭季軍 前兩局漂亮收下 17:032019/12/01 中時 陳筱琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣桌球好手林昀儒在2019男子桌球世界盃季軍戰局數領先大陸名將馬龍中。（新華社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 寶島18歲桌球好手林昀儒，今天上午在2019 ITTF男子桌球世界盃準決賽不敵中國大陸現任世界球王樊振東，下午只能和31歲大陸名將馬龍爭季軍，前兩局打完，小林分別以11比4、13比11收下。 男桌世界盃》林昀儒不敵球王 與馬龍爭季軍 全運會桌球落幕 「神童」3金超威風 (中時 ) #桌球 #世界盃 #林昀儒 #馬龍 #季軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 玻利維亞睽違11年 再派大使駐美 08:262019/11/27 國際 美股費半獨收小黑 台股期現貨續高檔震盪 09:542019/11/27 財經 陸房企11月海外融資逾50億美元 11:282019/11/27 財經 顯示器雙11陸銷售佳 雙A異軍突起 11:492019/11/27 財經 完成台足校園四級拼圖 國小世界盃12月開踢 19:182019/11/27 體育 《店頭市場》精材今起預收款券，每20分鐘撮合一次 08:352019/11/28 財經 市場憂心陸美關係緊繃 台股早盤開低 09:262019/11/28 財經 首控集團復牌飆漲 成實外教育止跌回升 11:292019/11/28 財經 墨西哥央行高層要大幅降息救經濟 13:192019/11/29 國際 數字說 11:192019/11/29 國際 體育熱門新聞 男桌世界盃》林昀儒爭季軍 前兩局漂亮收下 - 體育 男桌世界盃》林昀儒不敵球王 與馬龍爭季軍 - 體育 ABL》轉播開天窗！夢想家主場開幕吞敗 - 籃球 NBA》打臉全聯盟 甜瓜似有復活跡象 - 體育 NBA》場均38.9分 哈登新一代戰神 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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