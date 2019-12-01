黃健豪說，台74線接國道1號昨天舉行開工動土儀式，交通部完全沒有取得土地，第一工區只是高速公路那側部分，即使完成也無法銜接74號。（取自黃健豪臉書／陳世宗台中傳真）

台74線接國道1號昨天舉行開工動土儀式。台中市議員黃健豪在臉書上指出，開工是好事，但連續連兩年沒編預算，一條路要分好幾段做，伴隨好幾次的開工動土；對他來說就是個浪費錢、又騙人的事；選前40天還拿出來騙票，真的很噁心！

黃健豪指出，只不過是一條高速公路的交流道，馬英九還在當總統、林佳龍還在當市長的時候就撥款，但拖到蔡英文總統最後幾個月，盧秀燕已經當市長的時候，卻還要分兩階段動工。

黃健豪說，這個工程的目的，是要讓台74線快速道路順利接上國道1號，最重要的前提，是取得土地。但昨天開工交通部完全沒有取得土地，第一工區只是高速公路那側的部分，即使完成，也無法銜接74號。

黃健豪表示，早在2003年胡志強當市長時就開始規劃，2010年做可行性評估及初步規劃，一直到2016年馬英九政府下台前，當時的行政院長張善政，確認核給台中市38億（目前也追加到46 億）的工程經費。

2019年初，民進黨中央執政邁入第四年，林佳龍台中執政落選後的幾個月，蘇貞昌與林佳龍率大隊人馬跑來台中視察，再度宣示年底前動工，當然讓人樂觀其成，但其實這種事情哪需要你蘇貞昌動嘴巴講，錢已經核了快三年，趕快動工就對了。

黃健豪說，翻開「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程建設計畫核定本」，明明2016年就已經核定的預算，但是去年跟前年連續兩年，這條路的執行預算是零元！張善政早批准經費全額中央支付，結果空轉4年，應該處理的都市計畫沒處理，應該價購或徵收的公共工程土地還沒完成，過去什麼事都沒做的人終於落選了，卻又在選前40天，以政府高層的身分跑來動土開工兼訓話，這很明顯，就是一場花著人民納稅錢的政治動土典禮。

(中時 )