好萊塢科幻史詩電影《阿凡達》10年前推出時轟動全世界，更是帶起 3D 立體電影的先鋒，全球票房高達27.4億美元（約843億元台幣），名列影史票房亞軍，僅次於今年7月上映的《復仇者聯盟：終局之戰》。導演詹姆斯克麥隆（James Cameron）2016年開始籌拍4部續集，讓不少影迷敲碗期待。

《阿凡達》官方推特曝光了「海龍母艦（Sea Dragon）」。（摘自官方推特）

《阿凡達》官方推特昨（30日）分享一張室內的拍攝現場照片，表示第2集真人拍攝戲份已經正式殺青，寫道：「殺青了，納美族！今天是我們在2019年最後的真人拍攝，為了慶祝，我們用場邊偷拍來瞧瞧這張『海龍』巨型母艦照，在續集中載著多艘船隻的母艦。」讓粉絲搶先一睹為快。

電影團隊接下來將進入動畫製作及後製的工作，預計《阿凡達2》將有不少水下畫面。另外官方也宣布短時間內不會釋出預告片，影迷得持續耐心等待，期待 2021 年12月電影正式上映。其他部續集3、4、5集則分別會在2023、2025、2027年和全球粉絲見面。

(中時 )