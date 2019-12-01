(17：32更新)寶島夢想家1日回到彰化縣立體育館進行新球季主場開幕戰，竟碰上電視直播訊號出了問題，整場比賽僅播最後2分多鐘，夢想家終場也以85比91慘遭澳門黑熊逆轉，苦吞開季2連敗，接下來7日續在主場對上目前3勝1敗的富邦勇士。

原本預計今天下午3點在ELEVEN體育台直播的夢想家主場開幕戰，卻因轉播訊號出了問題，造成只好改播夢想家出戰泰國，不少球迷只好上到「黑人」陳建州臉書收看手機直播，直到比賽最後2分32秒，ELEVEN才恢復直播畫面。

比賽恢復直播沒多久，剛好碰上夢想家從17分大幅領先，被黑熊追成81比81平手，雙方呈現互有領先僵局，基恩最後41.4秒兩罰俱中，兩隊又打成平手，不過黑熊洋將布蘭登最後16.6秒製造李恩打手犯規，站上罰球線兩罰俱中。

沒喊暫停的夢想家，基恩的運球竟被對方抄走，李恩更推了快攻上籃的馬尼考一把，隨即被吹違反運動道德犯規，兩人還差點爆發衝突，馬尼考兩罰俱中，球權又歸黑熊，無計可施的夢想家只好犯規，馬尼考又是兩罰俱中帶走勝利。

基恩雖替夢想家拿下28分、12助攻與10籃板的大三元表現，但最後關頭的致命失誤，讓他的大三元形同虛設，楊敬敏投進5顆三分球，貢獻21分，楊恩17分，李恩11分，其餘夢想家本土球員共拿8分，大部分得分集中4人身上。

ELEVEN體育台賽後也做出解釋聲明，「我們申請的中華電信線路數據機故障，不知是否真的，由於周末無法更換數據機，我們已請中華電信給我們書面說明無法傳輸的原因，再次跟全國大眾以及所有東南亞聯盟的轉播單位致歉！」

(中時 )