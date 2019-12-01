台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，在主辦單位巧妙安排下，宋楚瑜先致詞完後即離去。（馮惠宜攝）

台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，親民黨主席宋楚瑜致詞完離去後10分鐘蔡英文總統才到，並且安排蔡總統和台中市長盧秀燕一起同框剪綵。（馮惠宜攝）

斥資30億元、歷時4年興建，台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，包括蔡英文總統、親民黨主席宋楚瑜以及前立法院長王金平全都受邀到場或致詞或剪綵，在主辦單位巧妙安排下，宋楚瑜致詞完離去後10分鐘蔡英文總統才到，並且安排蔡總統和台中市長盧秀燕一起同框剪綵。

佛教正德醫院是全台首創第一家以安寧緩和醫療及癌症末期照護為主軸的社區醫院，是正德開山和尚常律有鑑於國人罹癌率逐年攀升，為關懷弱勢族群立願創建醫院，經多年籌備，終於竣工落成；該院也將在1月1日起正式營運看診。

1日啟用典禮數千信眾及志工參與，現場擠滿人潮，除蔡總統、宋楚瑜、王金平外，前立委顏清標、立委張碩文、顏寬恒、沈智慧、黃國書、張廖萬堅等人都陸續到場祝賀。

在主辦單位巧妙安排下王金平先上台致詞，而宋楚瑜則是偕親民黨總統副參選人余湘一起到場，倆人約在11：45分到場，宋楚瑜上台致詞後，司儀隨即表示，宋主席另有行程，要先行離去，約10分鐘後蔡英文總統才抵達現場，進行致詞並與正德社會福利慈善基金會董事長釋演音，以及台中市長盧秀燕等人同框剪綵。

經詢問親民黨，幕僚表示，主辦單位當時只有邀請宋主席致詞並未安排與剪綵，這是原先就規劃好的。

宋楚瑜在致詞時盛讚正德的法師們入世做大功德，他也說公門好修行，政府和宗教都關心生、老、病、死、苦，這一次他願意出來，也就是要做功德，解決生、老、病、死、苦這些事情。

蔡總統在致詞時感佩正德為台灣所做的奉獻，世界上需要幫助的人很多，這是她經常記在心中的一件事情，自己很清楚，要真正做到，病的除癒與重難解脫絕對不是僅僅一個民間機構的事情，也不是政府可以獨力完成的任務。只有政府跟民間共同攜手，才能真正解決問題，讓我們的社會安全網更加圓滿。

(中時 )