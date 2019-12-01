藍寶堅尼跑車駕駛疑似精神不濟撞上路邊護欄。（大溪分局提供／邱立雅傳真）

一名陳姓男子駕駛租賃的藍寶堅尼超跑，1日上午行經復興區台7線往大溪方向，疑似因精神不濟失控撞上路邊護欄，造成車頭毀損，所幸無人員傷亡。只是事故發生後，駕駛急著將前後車牌遮住，似是不想車輛資訊曝光。

桃園復興區台7線14公里附近1日上午8時許發生超跑撞護欄車禍意外，一名49歲陳姓男子駕駛著租賃的綠色藍寶堅尼超跑，疑似因為精神不濟，失控撞上路邊護欄，導致車頭板金毀損，車燈掉落在護欄，安全氣囊也整個爆開。

警方抵達事故現場後，駕駛急忙將車輛前後車牌遮住，似是不想讓車輛資曝光。熟悉二手超跑市場的蔡姓業者指出，該輛事故藍寶堅尼為舊款小牛，研判車齡約10年左右，當年新車價約千萬，目前市場價值並不高，還需看原先配備。

蔡姓業者表示，通常超跑發生事故遮車牌原因多為擔心影響脫手價格，像藍寶堅尼事故車甚至可以達百萬以上價差，若是租賃車則是不願車行資訊曝光影響行情，最後則是AB車牌狀況。

不過蔡姓業者也指出，內行的人買賣二手超跑，其實不看車牌也能得知車輛是否曾發生事故，除了調保險資料，也可以看車身碼，蔡姓業者研判該輛租賃藍寶堅尼跑車駕駛遮車牌，應是擔心車行資訊曝光。

(中時 )