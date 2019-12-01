日本製藥大廠衞采公司今年6月於東京1間醫院展開抗癲癇新藥臨床試驗，1名接受試驗的健康男子出院後隔天，就從電線杆高處跳下身亡。厚生勞動省近日完成調查報告，表示無法否定服藥與死亡的因果關係。

健康受試者在此類臨床試驗中身亡的案例極為罕見。厚生勞動省的調查結果顯示，死者在出院當日曾告訴醫師，自己在住院期間出現幻聽等症狀。厚生勞動省基於死者生前並無精神科就診病歷，而部分類似的抗癲癇藥物，確實可能帶來產生自殺傾向的風險，因此無法斷定服藥與死亡無關。

厚生勞動省也指出上述臨床試驗的問題，包括進行試驗的醫院無法提供精神科醫師診斷，且該試驗前男子雖獲口頭告知，藥物可能導致自殺傾向，但藥廠並未以書面詳細告知，因此近日將要求衞采公司及相關醫療機構改善作業流程，以妥善進行臨床試驗。衞采公司已停止相關臨床試驗，並表示誠心接受調查結果，未來也會拿出對策，以確保受試者安全。

(中時 )