國人習慣向右走，但台北醫學大學傷害防治研究所副教授白志偉的團隊，根據警政署的資料統計發現，行人走在沒有人行道的路上，順向車流走的致死率是逆向車流走的2.21倍，因此建議交通部宣導行人走路時，應該逆向車流走（即面對來車）。

白志偉表示，台灣人從小被教育行人要靠右走，但這樣到底對不對，因為之前數據不夠充分，沒有引起太多質疑。但最近10至15年，行人靠右走的觀念被西方國家推翻，他們認為逆向車流走路才比較安全。

白志偉表示，他團隊做的研究是探討行人逆向車流走及順向車流走，一旦發生意外，那個會比較嚴重？結果是，在頭部外傷及致死率上，順向車流走都比逆向車流走要嚴重許多。

白志偉研究團隊依警政署行人交通事故統計資料進行分析，在這6年時間，全國有有1萬4382名行人被汽、機車碰撞，其中1萬749人是順向車流走、占75％，3633人逆向車流走、占25％；進一步分析199宗死亡案例，有164人是順向車流走，35人是逆向車流走。比較死亡風險，順向車流走的死亡機率是逆向車流走的2.21倍。

白志偉說，行人逆向車流走，可以較清楚看到來車，一旦發生緊急狀況，有時間反應；同時，車輛駕駛者可以看到行人的五官輪廓，會更提高警覺，以減少意外。因此，行人逆向車流走比較安全，其實很容易理解。

白志偉表示，在捷克或美國的一些州已經立法，在沒有人行道的地方，行人走路或跑步都要逆向車流走，以減少意外的發生。但反觀台灣，政府大概5至7年前才開始鼓勵行人逆向車流走路，但這種觀念似乎未普遍被接受。

「台灣不是以人本觀念串起交通網」，白志偉表示，鄉下地區沒有人行道，在一些市場區域，走路空間被汽車為停或攤販所占據，這樣的情況下，行人要怎麼走才安全，政府有責任告知民眾。他認為，交通部應該擴大「行人應逆向車流走」的宣導，再漸漸走向「立法」，以提升國人行的安全。

(中時 )