有37年歷史的聚賢慈惠堂是大溪當地居民的信仰中心，素來發揮神明慈悲精神關懷弱勢，此次為提升大溪地區救護能量，集結信眾愛心，捐出1輛價值268萬元的救護車，裝備精良新穎，讓專業的消防救護人員更能安心出勤，保障民眾安全。

去年桃市消防局救護出勤量約10萬件，其中到院前心肺功能停止經搶救而康復出院共75人，消防局除加強人員訓練外，更需要精良裝備及新穎救護車，才能讓患者得到最妥善的處置與及時送醫。此次聚賢慈惠堂為提升救護資源，在37周年堂慶時集結信眾愛心，由堂主李賢生代表，送上價值不菲的救護車與救護設備。

此次救護車捐贈設備包含自動心臟電擊器、擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀等，消防人員表示，新設備對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效。

市長鄭文燦表示，桃園每年救護量約10萬件，市府積極提升救護車設備，把握及時救護的黃金急救時間，去年心跳停止搶救成功案件約75件。鄭文燦也提到，偏鄉患者送醫距離較遠，更需要救護車的即時救護，未來將多加運用緊急救護車，保護民眾的健康和安全。

(中時 )