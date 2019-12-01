國泰金控舉辦兩天「陳偉殷棒球訓練營」，1日圓滿結束，營隊最後舉辦成果驗收對抗賽，技癢的台灣頂級左投們還下場擔任打者，王維中連2年揮棒落空遭到三振，「營長」陳偉殷則敲出戲劇性的場內全壘打，為營隊畫下完美句點。

今年共有十所大專院校參加陳偉殷棒球營，分成兩隊打對抗賽，比賽尾聲技癢的左投教練團王維中、王溢正、陳偉殷，全拿起球棒下場打擊。不過王維中揮棒落空遭到三振，王溢正靠野手失誤上壘，陳偉殷是最後打者，敲出場內全壘打，快步跑回本壘時，學員及教練們都笑聲不斷，十分歡樂。

旅美左投陳偉殷(左)在棒球訓練營中，細心指導大專乙組學員。（鄧心瑜攝）

最後分享時間，有球員開玩笑提問王維中，要如何成為強打但遭到三振？王維中笑說，「首先要有自信，假裝自己很強，然後做效果就能揮空。」王維中說完還反問學員，「看的出來我是做效果吧？」不過陳偉殷在一旁補刀，「你不只去年揮空三振，連打T座都能揮空。」王維中補充表示自己是美式打法，全力揮擊，不是全壘打就是三振。

長榮大學學員顏秀哲被稱為是棒球營最幸福的學員，擔任投手先後對到台灣頂級左投客串打者，他賽後直說，「超爽！」並說雖然很怕丟到職業選手，不過聽從教練指示盡力丟，全用直球對決，在營隊對決王維中、王溢正、陳偉殷，讓他笑說，「此生無憾了！」

長榮大學顏秀哲在營隊中擔任投手，先後對決王維中、王溢正、陳偉殷，讓他笑說，「此生無憾了！」（鄧心瑜攝）

高志綱、王溢正、林家正、曾仁和等人都是「陳偉殷棒球訓練營」的教練團成員。（鄧心瑜攝）

(中時 )