黃子佼攜手李佳薇、陳零九、邱鋒澤1日出席《台視17唱》記者會，陳亞蘭做為特別來賓驚喜現身。再次主持直播節目，黃子佼不擔心，「人生一直在直播，就算你在校園演唱會，唱錯也要圓回來，講錯只要圓回來就好，人生就是不停直播。」一旁李佳薇聞言甜喊，「都交給你。」

黃子佼工作滿滿，剛結束《一呼百應》第二季工作的他，轉眼又接了《台視17唱》，他坦言大陸工作邀約不斷，「但我自己身體最近不好，手會麻，連今天出門，我都穿羽絨衣，耿如（孟耿如）說要去買薑來熬。」他透露跟浙江衛視沒合作，跟北京台比較熟，但他強調，「我很重視自己的平衡，不要看我這麼忙，一定盡量睡7小時，我跟耿如看DVD，不管多好看，一到時間我一定自制，人真的不要逞強，不然隔天會透支，出來的時候才會容光煥發。」

陳零九（左起）、邱鋒澤、黃子佼、李佳薇搭檔主持直播節目。（台視提供）

是否覺得留在台灣工作很幸福，黃子佼表示：「不管在哪裡工作都有樂趣，但下班可以回家睡自己的床很開心，但我們做這個行業都30幾年了，本來就四處為家，也經常出國工作。」他也忍不住感嘆現在歌手都需跨界經營，歌后李佳薇與陳零九、邱鋒澤3位歌手也主持節目，「有一點糾結，一方面覺得有新血加入很開心，一方面希望節目能讓他們有更大的聲量，再去做他們喜歡的事情。

至於外界好奇的黃子佼尾牙主持場次，據了解應該有15場以上，荷包至少進帳450萬元，被問到是否跟80幾場的沈玉琳看齊，黃子佼笑說：「玉琳哥每次主持，旁邊都打1999，抗議分貝太高。老實說人各有志，祝福他，真的很硬，滿了不起的，他也是破了台灣演藝圈紀錄。」

(中時 )