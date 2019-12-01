胡春華：畜牧業作為農業結構調整優先 22:582019/12/01 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院副總理胡春華近日在全國畜牧業工作會議上強調，要充分認識抓好生豬生產的極端重要性，深刻吸取生豬生產下滑的教訓。保障近14億人的畜產品供應，必須立足國內生產，各地都要積極發展畜牧業。 據新浪財經引述胡春華說，要發展標準化規模養殖，大力提升標準化生產水準，做好對散養戶的服務保障；在開放條件下打造有競爭力的畜牧業，充分發揮農牧結合優勢，將發展畜牧業作為農業結構調整優先方向。 (旺報 ) #畜牧業 #生產 #標準化 #保障 #農業 也許您會感興趣 推薦閱讀 友華集團癌症針劑廠建置完成 首款自行研發新藥國內上市 11:312019/11/27 財經 印度花12億美元 購得俄T90S戰車技術 16:422019/11/27 軍事 桃園4,075公頃非都特農土地 變更一般農業區 18:462019/11/27 財經 iPhone的「i」可能有新意義 代表印度生產 20:532019/11/27 財經 日本10月零售額銳減 創4年半最大衰退 13:412019/11/28 國際 因應氣候變遷 農委會積極建構永續農業 14:012019/11/28 財經 陸農業經理人 5年需150萬人 04:092019/11/29 話題觀察 《國際經濟》日本10月工業生產月減4.2％，去年初以來最慘 08:352019/11/29 財經 《國際經濟》汽車、面板大減產，南韓10月工業生產意外暴跌 11:592019/11/29 財經 《金融股》元大人壽：幫保險買保障，避免突發事故中斷保障 17:222019/11/29 財經 兩岸熱門新聞 葉劍英孫女發文否認與向心為親戚關係 - 兩岸 香港選後首週末 再爆發警民衝突 - 兩岸 新疆庫車峽谷首次發現「飛天」浮雕壁畫 - 兩岸 - 旺報 還原台灣──祖國士兵挑著鍋碗棉被登島（二十） - 兩岸史話 - 言論 胡春華：畜牧業作為農業結構調整優先 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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