大陸國務院副總理胡春華近日在全國畜牧業工作會議上強調，要充分認識抓好生豬生產的極端重要性，深刻吸取生豬生產下滑的教訓。保障近14億人的畜產品供應，必須立足國內生產，各地都要積極發展畜牧業。

據新浪財經引述胡春華說，要發展標準化規模養殖，大力提升標準化生產水準，做好對散養戶的服務保障；在開放條件下打造有競爭力的畜牧業，充分發揮農牧結合優勢，將發展畜牧業作為農業結構調整優先方向。

(旺報 )