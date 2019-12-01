進到12月，台灣將越來越有冬天的感覺，中央氣象局今天表示，今晚起首波大陸冷氣團將南下，北部、東北部地區氣溫將溜滑梯掉到10度出頭，未來一周都將持續維持低溫，3000公尺以上高山甚至有機會降下入冬以來的初雪。

中央氣象局預報員林定宜指出，今天台北最高溫達28.7度，但明天最高溫將不到20度，且今晚至明日清晨，中部以北沿海空曠地區，如基隆北海岸、桃園、新竹、苗栗等地，有機會出現12度的最低溫。

林定宜說，周二以前冷氣團都將持續影響全台，尤其中部以北地區要注意低溫還有雨勢，周三起中度颱風北冕將通過菲律賓，雖然不會對台灣造成直接影響，但其中層雲系將順氣流影響到台灣中南部地區，因此中南部需提防局部較大雨勢，尤其以周四、周五最為劇烈。

由於颱風雲系水氣影響中南部，中央氣象局也不排除再周四晚間至周五清晨台灣3000公尺以上高山有降雪可能，有機會成為今年首降的瑞雪。

此外，中央氣象局也提醒，未來一周因受冷氣團及東北季風影響，苗栗以南、雲林以北陸上需提防11級的強陣風，其餘地區陸上也有8到10級強陣風，東半部區域與恆春半島須防止長浪發生，至於金馬地區，馬祖明晚至後天清晨也將出現12度低溫，金門則是14至15度左右。

(中時 )