國立宜蘭高中學生王奎鈞獲得今年旺宏科學獎金牌。（旺宏育基金會提供／林志成台北傳真）

第十八屆「旺宏科學獎」今天舉行頒獎典禮，中山大學附屬國光高中學生謝謹暄的作品「探討毛氈苔腺毛的彎曲機制與捕食訊息傳遞」及國立宜蘭高中王奎鈞的作品「氮氣牙膏~H＋催化NH4Cl＋NaNO2生成N2的研究」均獲金牌，各可獲大學4年40萬元獎學金。

今年旺宏科學獎共有有全台131所學校組成597支隊伍參賽，入圍學校也較往年更為多元，有多所社區高中、私立高中職與東部高中獲獎且隊數創新高。

謝謹暄自小生長在科學研究氣氛濃厚的家庭中，與姐姐謝謹安（第15屆旺宏科學獎優等獎得主），從小受化學老師父親的啟發與教育，對於科學研究與觀察植物有著濃厚的興趣。他看到文獻中有關毛氈苔黏液被藥廠作為咳嗽新藥的資訊，希望能對這個食蟲植物進行更深入地了解。

謝謹暄利用果蠅與保麗龍為誘引，發現毛氈苔對營養物質或非營養物質有截然不同之反應，只有在發現營養物質才會有捕食動作與分泌黏液，且並非所有的黏液皆有絲，推測依據功能不同，分為有絲斷裂及無絲斷裂兩種。他的作品深入觀察毛氈苔腺毛彎曲的機制，以及分析捕食後消化的過程，建立詳細的腺毛彎曲及營養物質傳遞訊息的模型。

王奎鈞看到學校之前的科展作品〈一「氮」遇見你〉是將火焰加熱氯化銨(NH4Cl)及亞硝酸鈉(NaNO2)製備氮氣(N2)的實驗進行改良，改以水溶液方式進行，然而實驗仍必須在攝氏60度至80度之水溫下才能產生反應。他靈光一閃，透過加入催化劑氫離子(H＋)的方式加快反應速率，使反應能在室溫下運作，更進一步降低可能意外發生的可能性。

他僅透過高中實驗室的簡單設備即完成相當具有深度之作品，作品對動力學的探討很深入，且能提出創新的觀點。最後為提升反應的趣味性，運用此實驗設計出了一個改良型的「大象牙膏噴發」實驗，改透過氮氣取代以氧氣促使清潔劑產生噴發效果，而更加提升作品完整性。

(中時 )