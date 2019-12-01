民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘近期相關議題意見不一，引發外界質疑兩人合作是「同床異夢」，郭台銘1日下午臨時新增行程接受媒體訪問強調，柯文哲偏綠，自己偏藍，他講台獨是垃圾，柯市長有顧忌，若只有三黨，偏藍選民不知怎麼選擇，才會提出兩大黨與兩小黨，給民眾各屬性選擇，「這樣比較健康」。

郭台銘說，柯文哲市長很直白，他希望兩大一小，而一小就是民眾黨，在整個選民光譜來說，柯市長比較偏綠的光譜，而他自己比較偏藍的光譜，有很多藍的選民不知道政黨票要怎麼投，他說不出要民眾投民進黨。

郭台銘說，若讓民進黨完全執政，就會有權力的傲慢，兩黨勢均力敵就沒有中間、中道力量。

郭台銘說，三黨不過半的關鍵小黨如果是民眾黨，最先柯批台獨， 他講台獨是垃圾，柯就有所顧忌，很多藍的理念台灣絕對不能有任何台獨，中華民國就是中華民國，中華民國要在台灣長久發展。

郭台銘說，藍的投不下去，偏綠、偏藍各自選擇，兩大民眾各自選擇，兩小有親民黨、民眾黨，給每個人屬性選擇，都是不可以搞台獨，台獨給人民不安全感，還有有戰爭危機。

(中時 )