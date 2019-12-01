北台南家扶中心將在8日舉行歲末創意市集寒冬送暖活動，募集社會資源幫助家扶兒，但因明年1月大選，選戰期間募資更為困難，受扶家庭也共體時艱，今年有35位家長願意以行動相證明自立成果，透過自製產品，如各式小吃、點心糕餅、飲料果汁等技藝設攤，比去年成長1倍有餘，社工也呼籲各界踴躍認購園遊券，為受扶家庭鼓舞打氣。

北台南家扶中心表示，這項邁入第10年的活動8日將在新營民治體育場登場，目前有20家廠商及個人單位贊助各類產品設攤義賣，1日也和受扶家庭開設攤說明會，今年響應更踴躍，預計將有32個飲食攤位跟3個技藝攤位，激勵與會的其他受扶家庭，勇敢面對困境，自助人助。

其中家住新營的莊玉翎獨力扶養2名子女，她對於烘焙、點心製作特別有興趣，常常磨練自己的技術，平日會運用家中簡易設備製作成品，透過小額販售增加收入；莊玉翎說，家扶的培力課程讓她增加不少職場能力，這次抱著感恩的心首次參與設攤，她將推出檸檬蛋糕及造型甜甜圈。

家住新化的吳宛珍也是獨力扶養2個兒子，經濟狀況吃緊，她報名參加家長生涯發展方案，在2年期間陸續考取中餐、中式麵食等證照，這次設攤要買薯條、熱狗、雞塊等炸物，擺攤與人互動也是很好的學習機會。

8日的創意市集寒冬送暖活動從上午9點30分展開，除了各家攤位外，還安排法律扶助基金會、消防局、就業輔導中心、社會局等單位業務宣導，邀請民眾踴躍參場，現場可購買園遊券或洽北台南家扶中心服務據點預購。

(中時 )