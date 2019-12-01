民眾從嘉義到阿里山行經公田段時，可從台18線或嘉130鄉道上山，由於嘉130鄉道相較於台18線，路程縮短約7.6公里，故不少遊覽車為閃避大客車或節省時間，改走嘉130替代道路，由於此路段不僅路寬狹窄、坡度陡峭，也經常發生落石；因此，有居民希望政府是否能限制車種通行，以預防事故發生。
山美村長安麗花表示，嘉130鄉道近年經常有遊覽車通行，導致車況逢假日時常壅塞，較不適合中、大型遊覽車通行，另外，此段為單線道，平時2台小客車會車時，一不小心的話也容易彼此擦撞到，下雨或天色昏暗時尤其危險。
地方人士指出，比起台18線，若以嘉130鄉道接阿里山公路走的話，可省下20分鐘以上的路程，雖政府沒有管制進入車種，但此段屬土石易鬆動區，海拔落差也很大，故經常有大石頭掉到馬路，也因而嘉130鄉道需經常封路，進行道路工程改善。
公田派出所表示，大多為外地駕駛人，不熟路況、跟著導航走，才開到嘉130鄉道，派出所已行文到第五區養護工程處，希望他們能協助改變導航推薦路線，此外，路口的警告指示標誌也有汙損情形，近日鄉公所及民代等人也會到現場會勘。
當地民眾說，此路段坡度比台18線更陡峭，還有近90度的彎道，每次看到遊覽車在嘉130鄉道「趴趴走」，都擔心會有發生意外，期盼政府能積極有效地管理。
(中時 )
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