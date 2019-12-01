中油宣布，自12月2日凌晨零時起，12月份家用桶裝瓦斯、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格因未達最低漲價門檻，不予調漲。反觀，國內天然氣價格平均調降2.54％，每立方公尺調降0.26元，每戶家庭月省7.80至11.70元。這也今年7月至今已連續第6度調降，總計家戶較6月高點，約可月省72.9至109.35元。

中油表示，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，隨國際價格變動有漲有跌。雖12月國際液化石油氣合約價CP較上（11）月微幅上漲，但因新臺幣兌美元匯率升值，依液化石油氣計價公式計價結果，液化石油氣每公斤應調漲新臺幣0.2元，因未達最低調價金額門檻每公斤0.25元，故價格不予調整。至於，今年10月至11月累計未調足的每公斤3.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

另天然氣部分，中油則宣布，依據政府核定的天然氣價格公式計算，國內天然氣價格自12月2日起平均調降2.54％，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降0.26元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少支出約7.80至11.70元。以自6月2日起連6降，由每立方公尺14.57元降至12.14元，累計降幅達2.43元，家戶購氣費用約可月省72.9至109.35元。

(中時 )