馬麗被拍到挺著大肚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

37歲大陸女星馬麗以《夏洛特煩惱》馬冬梅一角打開知名度，常出現在大陸春晚、綜藝節目等，受到不少觀眾喜愛。去年她和小11歲男星許文赫宣布領證結婚，近來屢次被拍到肚凸疑似有喜，而今（2日）終於官宣懷孕喜訊。

馬麗和許文赫2017年公布戀情，去年領證結婚，今年8月，女方曾被拍到肚子微凸，但當時工作人員否認，僅稱穿著寬鬆而已，而近日又有網友巧遇夫妻倆，直擊馬麗穿著風衣，肚子明顯已高高隆起，旁人笑說「生完這個，說不定下一個就是雙胞胎」，馬麗也開心接話「借你吉言」，即將升格當媽的好心情流露無遺。

馬麗宣布懷孕，老公隨後也轉發貼文。（圖／翻攝自微博）

而馬麗今也在微博證實懷孕喜訊，發文寫下：「最近我忙著長胖，你忙著長大，終於到可以和大家分享幸福的時候了，感恩。」老公許文赫也立即甜蜜轉發，喊話：「我忙著照顧你倆也胖了不少，老婆辛苦了。」藝人好友佟大為、常遠、潘粵明等人也留言道賀，受到許多祝福。

(中時電子報)