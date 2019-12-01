大多數政治家的穿衣風格反映他們的個性與歷練，彰顯他們的主張與信仰，更是實現政治目標的重要工具。根據《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩最近一改刻意模仿祖父金日成的「國父牌」打扮，自信又大膽地改變造型，頻頻以皮大衣亮相，顯示他似乎已走出自己的路，牢牢掌控大權。政治、權力、服飾造型，在這位政治大咖身上營造出獨特的政治「美學」。

金正恩皮大衣﹙美聯社）

根據《韓聯社》報導，金正恩11月28日穿著雙排扣黑色皮大衣，視察超大型火箭炮連發測試，腰帶中間超大皮帶扣非常醒目，緊緊包覆他的凸肚。此外，11月25日前往兩韓邊界附近昌麟島視察駐軍時，一樣是雙排扣長大衣，內搭深藍色襯衫，頗有英國名牌巴寶莉（Burberry）的風格。

韓聯社報導指出，皮大衣不僅體現了金正恩作為年輕人追趕時髦的一面，也凸顯他作為最高領導人有意走出前朝刻板領袖穿衣風格的企圖。而背後最大的訊號則是，當年匆忙接班權力基礎脆弱，而今則是大權牢牢在握。無論是更具立體感的髮型或是更時尚的皮大衣，造型背後都傳遞出獨特的政治密碼。

(中時 )