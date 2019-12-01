高以翔27日在大陸猝逝，遺體在杭州殯儀館做好防腐處理後，2日將由中國東方航空班機從上海浦東機場運送返台，預計下午飛抵桃園機場。據了解，高以翔的二哥高宇橋，將一路護送弟弟的遺體回家，預計返台後遺體停放一殯，靈堂則會設在一殯附近的金寶軒。對於告別式日期，高以翔經紀公司老闆丘秀珠的老公王鈞表示，必須等大體進入一殯後才能排時間，最快也要12月9日當周。

高以翔經紀公司發表聲明。（傑星傳播提供）

「高爸」曹道成這兩天與忙著跟殯葬業者討論兒子後事，高媽昨晚返台後，也忍痛為兒子選遺照，將會用高以翔生前最帥氣燦笑的一張，符合他生前溫暖貼心性格，不讓愛他的親友和粉絲過度悲傷。高爸高媽也希望兒子的後事不要拖太久，以免大家悲傷時間拉更長。

傑星傳播稍早也在度發聲明：「各位親愛的媒體好友，很抱歉也很感謝近日大家的關心和辛勞。我們親愛的以翔12/2（星期一）即將回家；預計於傍晚後由機場移靈至台北市立第一殯儀館辦理入館事宜，靈堂設置在金寶軒。非常感謝各位的辛苦奔波，請多多保留給以翔家人適度的空間，由衷感激！」

(中時 )