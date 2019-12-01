基隆市政府響應聯合國訂立的國際身心障礙日，於1日舉辦嘉年華活動，鼓勵身心障礙朋友多走出戶外。（吳康瑋攝）

基隆市政府響應聯合國訂立的國際身心障礙日，於1日舉辦嘉年華活動，鼓勵身心障礙朋友多走出戶外。（吳康瑋攝）

基隆市政府響應聯合國訂立的國際身心障礙日，於1日舉辦嘉年華活動，鼓勵身心障礙朋友多走出戶外。（吳康瑋攝）

基隆市政府響應聯合國訂立的國際身心障礙日，於1日舉辦嘉年華活動，鼓勵身心障礙朋友多走出戶外。（吳康瑋攝）

基隆市政府響應聯合國訂立的國際身心障礙日，於1日舉辦嘉年華活動，鼓勵身心障礙朋友多走出戶外。（吳康瑋攝）

為將基隆打造成多元、幸福的友善之都，基隆市政府響應聯合國訂立的國際身心障礙日，於1日舉辦嘉年華活動，鼓勵身心障礙朋友多走出戶外，並在文化中心結合進用身心障礙者成果的發表，來設立按摩體驗、靜態作品展示、服務宣導及生活體驗區等。社會處長吳挺鋒表示，市府透過現場提供身心障礙者有興趣的職業重建及就業輔導，並特別公開表揚傑出身心障礙者及服務獎等，他期待在提倡身心障礙者權益的同時，可以藉由訂定相關機制，建構一個無障礙的友善城市。

副市長林永發現場頒發多項獎項，並強調，各界關心、關懷身心障朋友權益，除機關團體服務身心障朋友之外，市府持續在這區塊擴充據點，舉凡日照關懷、輔具交換等服務，也更需和大家一起努力，攜手提供更多服務，希望今天表揚與一系列活動，感謝各界夥伴對身心障朋友支持。

社會處指出，嘉年華以「看見多元．幸福共好」為題，不僅鼓勵身障朋友增加社會參與，更也希望市民可以看見身心障礙者，並主動給予溫暖及支持，而現場還邀請基隆盲人福利協進會、康復之友協會及原住民家庭服務中心等單位前來設計一系列的體驗活動，讓市民朋友貼近身心障礙者的生活，透過進一步的理解，來誘發實質的友善，吳挺鋒直言，要讓基隆成為實至名歸的「無障礙友善城市」。

(中時 )