新北市八里區臺北港區北7號碼頭附近「中油觀塘煤氣接收工程」工作平台下午4時40分許，發生移工作業時不慎落海，目前救起7人，其中4人平安，另3移工無生命徵象分送淡水馬偕及林口長庚醫院。

新北市八里區台北港區工作平台，7人落海，4人平安，3移工無生命徵象送醫。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)