台北港中油工程7移工落海 3命危 17:582019/12/01 中時電子報 吳家詮 、中國時報、吳亮賢、戴上蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市八里區台北港中油工程7移工落海 3人命危。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區臺北港區北7號碼頭附近「中油觀塘煤氣接收工程」工作平台下午4時40分許，發生移工作業時不慎落海，目前救起7人，其中4人平安，另3移工無生命徵象分送淡水馬偕及林口長庚醫院。 新北市八里區台北港區工作平台，7人落海，4人平安，3移工無生命徵象送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #新北市 #八里 #台北港 #中油 #移工 #落海 #工程 #中油 #淡水 也許您會感興趣 推薦閱讀 假工程師詐移工 iPhone 11寄到台灣要4萬 13:482019/11/27 社會 5旬女移工網戀英國工程師 60萬禮物盒露餡 18:042019/11/27 社會 北市修正公投自治條例草案通過 新北明年1月提案 11:572019/11/28 政治 推動民間自主防救災 新北市第3期防災士培訓開課 13:282019/11/28 社會 新北首創通譯人才心理諮商課程 關懷外籍移工 14:092019/11/28 生活 新北市慈濟5靜思堂 加入銀髮俱樂部3.0 15:452019/11/28 生活 舒米恩新輯撞牆三年零進度「一度放棄」 18:112019/11/28 娛樂 公投自治條例 北市修正通過 新北明年提案 01:122019/11/29 地方新聞 移工當和事佬 慘遭16公分刀貫穿胸腔 21:312019/11/29 社會 新北最強母雞出動 侯友宜：立委挺洪孟楷、總統挺韓國瑜 16:372019/11/30 政治 社會熱門新聞 擁世界紀錄133cm逆天長腿 俄女模出身更驚人 - 社會 彰化火警百公斤婦人受困 6名打火兄弟合力扛救仍不治 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 虛擬貨幣1500萬搶案 4嫌：拿到一堆白紙 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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