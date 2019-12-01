國民黨總統參選人韓國瑜（前右）為黨籍立委參選人黃昭順（左）站台。（袁庭堯攝）

國民黨立委參選人黃昭順1日在左營區舉辦造勢大會，吸引上萬民眾參加。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜1日傍晚到左營區參加黨籍立委黃昭順的造勢大會，韓國瑜致詞時說，人民不是沒給過民進黨機會，過去3年半來，總統（民進黨蔡英文）與立法院過半，但換來的卻是百工百業蕭條。韓國瑜希望大家支持他與黃昭順，改變現況。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都出席這場活動。上萬民眾參加這場造勢大會，大家揮舞國旗，高喊「凍蒜」，相當熱鬧。

韓國瑜說，基層民眾過得很苦，人民口袋裡沒有錢。他日前在宜蘭碰到一個賣地瓜的母親，小孩靠著路燈念書，這名母親口袋裡只剩7塊錢。這些都不可怕，可怕的是台灣人民對未來沒有信心。

他舉過去求學打工的經驗，當時雖然苦，但他不感到害怕，因為未來會愈來愈好。令韓國瑜害怕的是，很多民眾對未來感到茫然，年輕人被低薪困住，沒有機會與世界接軌，去看看外面的世界，全台灣悶住了。

韓國瑜請大家冷靜思考，過去，中南部民眾有多大的期待放在民進黨身上，希望它說話算話，清廉、勤政、愛鄉土，以及有夢最美、希望相隨，帶領台灣人民，在完全執政之後，帶領人民安居樂業、幸福美滿。但整整3年半，民進黨卻令人民失望，百業百工叫苦連天。

(旺報 )