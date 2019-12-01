蔡英文新北競選總部成立。（圖／鄭任南）

蔡英文總統連任新北市競選總部成立大會今（1）日在板橋第二運動場舉行，蔡英文致詞時批評國民黨，2016年台灣人民做出正確的選擇，還好有政黨輪替，如果過去3年多是國民黨繼續執政，我們無法想像，美中貿易大戰中，國民黨會將台灣帶到什麼地方？同樣的，我們也無法想像，在香港局勢演變過程中，國民黨會站在什麼樣的立場？台灣的主權，蔡英文一步也沒退讓。

蔡英文致詞時與新北市鄉親博感情，提到2010年她是人生第一次選舉，參選新北市長，那場選舉讓她從一個學者，變成一個更有歷練、更接地氣的政治人物，她感性說：「沒有新北市，就沒有今天的蔡英文。」明年1月11日，她需要大家再挺她一次，新北市是全國第一大的直轄市，新北市一定要贏，新北贏，台灣就贏。

蔡英文強調，過去3年多來，我們得到國際的支持時不冒進，遇到中國壓力時不屈服，我們頂住壓力，守住底線。我們不斷向世界發出訊息，中華民國台灣是民主自由的國家，我們知道自己的責任，台灣是擋住中國勢力滲透的最前線。

蔡英文最後重申，是一場不能輸的選戰，每個人的一票是對改革的肯定、對民主的支持，2020台灣要贏，台灣的改革、進步、民主、自由要贏，拜託大家再挺蔡英文一次，再挺民進黨一次，再給蔡英文和民進黨4年時間，繼續為大家拚經濟、顧民生、護主權。

(中時 )