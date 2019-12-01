鐵道界的年度盛事台灣高鐵鐵道文化講座，由高鐵探索館館長吳易翰壓軸最終場，為與首場蘇昭旭老師的世界高鐵之旅相互呼應，吳易翰為大家講述台灣鐵路與日本0系新幹線的發展史。

講座最終場分享日本新幹線原是一項軍事機密工程，如何運用二次大戰軍事工業人才，研發出0系列車的秘密武器，講演後則與民眾進行現地導覽解說。

台灣高鐵公司表示，本次秋季鐵道講座特別配合近來漸受國人青睞的鐵道旅遊，以「鐵道觀光旅遊-串聯在地美好」為主軸，規畫四場精彩演講，邀請知名鐵道專家分享鐵道旅行的美好經驗，並提供規劃鐵道旅行的相關建議。

首場由蘇昭旭以世界高鐵大探索為題，分享最新的世界高鐵發展趨勢；第二場則邀請黃錫鴻老師介紹集集線與日本四國鐵路旅行，黃錫鴻將特別以高鐵假期搭配集集線鐵路的旅遊產品，帶領大家探訪台灣鐵道旅行的美景，並分享私密鐵道攝影的景點。同時更參照日本四國鐵路漫遊的經驗，帶領聽眾同步感受台日兩地迷人又多變的鐵路車窗風景。第三場溫駿騰老師則將主講「台糖鐵路與產業鐵路旅行」，藉由走過百年歷史的台糖鐵路，探索台灣經濟與都市發展的關聯，同時更以近年糖廠轉型為觀光用途為例，為大家推薦高鐵有趣的鐵道旅遊行程。自11月9日至11月30日，4個梯次共吸引213位民眾參與，深獲好評。

台灣高鐵深耕鐵道文化，不定期推出各類型活動，邀請大家撥冗前至高鐵探索館一起探索國內外高鐵發展歷程，並體驗鐵道旅遊的樂趣。高鐵探索館在高鐵桃園站旁，提供預約免費參觀與導覽，有興趣的朋友於來訪兩天前，上網到台鐵高鐵官網www.thsrc.com.tw點選「關於高鐵」再選擇「台灣高鐵探索館」選項，即可進入預約參觀的頁面。

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