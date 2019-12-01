▲慈濟埔里歲末祝福，上千人虔誠與會歡喜迎接2020年。（楊樹煌攝）

▲慈濟志工魏薏珊（左2）從逆境飛揚，見證大愛，分享生命的故事。（楊樹煌攝）

慈濟基金會今1日在埔里聯絡處舉辦社區歲末祝福感恩會，近千人參加歡喜迎接2020年。感恩會中除回顧慈濟年度耕耘足跡，並邀請志工見證大愛，現身分享生命的故事；外場則規畫環保蔬食互動體驗區，讓會眾感受過年的歡喜氣氛。

歲末祝福感恩會由慈濟靜思精舍德寰、德宇師父到場帶領大家點傳心燈，祈求天下無災無難，並親自發送歡喜有緣福慧紅包，給會眾滿滿的祝福，祝福來年平安、吉祥。

福慧紅包正面以葫蘆竹圖案設計，「竹」閩南語音同「德」，竹節代表守戒，竹節空心代表謙卑，竹子一直往上成長代表精進，彎而不折，即用自己的軟實力度化眾生，期待人間菩薩如竹成林。

黑白人生轉亮，不說感恩也難的歲末祝福見證分享中，環保志工周蕊指出，「做環保後，雖不是一路順利，但家庭更圓滿，就很感恩、很滿足了！」做環保20多年的周蕊，回顧這段人生路，她總是將「很感恩！」「很滿足！」掛在嘴邊。

陽光少女魏薏珊從逆境飛揚，再傳遞愛，她在歲末祝福見證分享中指出，無常降臨，任誰都沒辦法，因慈濟經濟援助以及心靈的撫慰，讓她全家同心，學習付出，傳遞愛，並在慈濟善念啟發下，在校參加志工隊，關懷教養院身障的孩子，也到偏鄉學校指導孩子功課，從孩子的笑容中，感受到助人的快樂，也肯定自我的服務能力。

慈濟基金會表示，愛的力量不分階級、不分貧富、不分宗教，共同的方向就是無私大愛，這也是慈濟新一年主題：「誠正信實為大地，慈悲喜捨為和風」。證嚴上人期許人人立定正確的方向，一步步踏出去造福人間。

(中時 )