蔡英文總統今天表示，蓋房子需要時間，居住正義，蔡英文有心要拚。下一個4年，她要繼續拚5件事。她說，居住正義不是口號，我們有節奏、有規畫、更有進展。「再給我4年，讓我們繼續實現目標！」
蔡英文今天在臉書表示，2010年她參選新北市長，第一次提出「社會住宅」的政策。當時她是第一個把住宅政策當成主要政見的候選人。
當總統後，她沒有忘記過去的承諾。3年多來社會住宅一棟接著一棟在蓋，住宅法、租賃專法、住都中心設置條例等法案，也一一通過了。
蔡英文強調，蓋房子需要時間，但是「請大家相信，居住正義，蔡英文有心要拚」。今天她回到新北市宣布，下一個4年，要繼續拚5件事：
第一個有心：社會住宅繼續辦！8年興辦20萬戶，總目標不變。
️第二個有心：包租代管大力推！專業公司幫忙管理，打造更優質租屋環境。
️第三個有心：都更危老再突破！用十倍的速度帶動危險老舊建築翻新。
️第四個有心：租金補貼加倍做！擴大補貼戶數、補貼對象和補貼標準，讓年輕租屋族真正有感。
第五個有心：學生住宿要升級！給弱勢學生補貼，也支持學校蓋新宿舍。
她說，居住正義不是口號，我們有節奏、有規畫、更有進展。「再給我4年，讓我們繼續實現目標！」「下一個4年，照顧更周全」。
(中時 )
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