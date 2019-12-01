為因應聖誕節的來臨，侯友宜和林奕華共同示範裝飾聖誕小盆栽。（游念育攝）

侯友宜在北市輔選首站，全場人氣爆滿，相當親民和民眾一起拍照。（游念育攝）

侯友宜到建國花市幫林奕華輔選，民眾紛紛搶著要和侯友宜自拍。（游念育攝）

新北市長侯友宜昨陪同台北市第六選區（大安）國民黨立委參選人林奕華到建國花市掃街拜票，這也是侯友宜在北市輔選首站，全場人氣爆滿，民眾搶著跟市長握手，輔選團隊走了將近30分鐘才從人群中出來。侯友宜說，因與林奕華相識20年可以看到他做事認真，會全力支持好的立委。

大選將至，各黨派大咖全力衝刺拜票，侯友宜被記者問到，總統蔡英文常到新北輔選，侯友宜笑說，「她偶爾才來一次，喊凍蒜凍蒜而已，我是每天在新北做事、做事。」

對於國民黨總統候選人韓國瑜也到新北拜票，記者追問侯友宜是否在幫他顧票，侯友宜笑稱，自己是新北市長每天都會在新北做事，一定給所有黨籍候選人支持加油，更要守住12席立委，但如果市長都做不好，誰還要支持誰，選民就會先討厭你，一定會到市長的「本分」。

為因應聖誕節的來臨，侯友宜和林奕華共同示範裝飾聖誕小盆栽，並在選裝飾時，選了一個「號角」，象徵吹好吹響，盼能林奕華能順利當選立委；面對侯友宜的親民幽默，民眾高喊，「市長加油！全力支持好市長！」。

侯友宜說，做好市長的角色，才有餘力去幫其他人輔選，會幫「老同事」林奕華輔選，是因兩人認識多年，林奕華在北市當議員時，我也在北市服務，林奕華20年認真努力，永遠不變，並表示會支持好的議員、全力相挺。

(中時 )