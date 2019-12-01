傑尼斯偶像團體「Kis-My-Ft2」由北山宏光、千賀健永、宮田俊哉、橫尾涉、藤谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣7人組成，昨晚在2019亞洲時尚大賞獻出海外處男秀，宛如特技的滑冰鞋表演令全場驚豔不已。今（1日）特別抽空與台灣媒體見面，一出場7位成員先用中文和媒體打招呼，並大讚台灣粉絲貼心懂日文，感覺格外親近。玉森裕太說：「就算我中文講得不好，粉絲都會溫柔地慢慢理解我所說的，如果可以的話，希望每個月都可以來台灣開演唱會！」

玉森裕太奪得人氣王。（盧禕祺攝）

在趣味問答的環節，成員們被問到如果自己是女生，最想要跟哪位成員交往。結果玉森裕太奪得人氣王，獲得大家的青睞。選他的宮田俊哉說：「玉森永遠都會做有趣的事，和他相處都不會膩。如果當朋友的時候有這種感受，我想當情人更不會膩！」主持人吳建恆反問玉森，如果性別對調的話，會選擇哪位成員交往，他秒選宮田，配對成功的結果讓全場嗨翻。問及原因？他則霸氣地說「因為我就是喜歡他」，兩人被拱出來又親又抱，宮田大方親了玉森臉頰，用中文喊「我愛你！」

玉森和宮田兩人被拱出來又親又抱。（盧禕祺攝）

成員們感情好，記者會上也力讚彼此的優點，藤谷太輔特別羨慕二階堂高嗣的綜藝感，總把節目氣氛拿捏恰到好處，成員一聽立馬起哄二階堂來展現一段綜藝梗，他不甘示弱地當場即興起來，用中文「怎麼辦」的諧音連結「砰！」開槍聲，作勢發射的搞笑動作，讓現場氣氛瞬間歡樂起來。

這次來到台灣的Kis-My-Ft2對夜市印象深刻，還爆料北山宏光食量大，宮田說：「昨天和北山一起到夜市，他一直說『我們去吃這個、去吃那個』帶大家嗑美食，最後我們吃了鹽水雞、骰子牛肉和鐵板燒。」北山則補充鹽水雞雖然好吃，不過點餐的時候看到雞的各種部位大剌剌把在眼前，讓他嚇了一跳。

二階堂高嗣綜藝魂爆發，用中文「怎麼辦」的諧音連結「砰！」開槍聲，作勢發射的搞笑動作，讓現場氣氛瞬間歡樂起來。（盧禕祺攝）

為了祝賀Kis-My-Ft2將在今年底首次登上日本樂壇盛事「NHK紅白歌唱大賽」，同時喜迎出道8週年，唱片公司特別準備「發」字蛋糕，希望他們今後演藝事業發發發。宮田表示，成員們第一時間得知消息時相當驚訝和高興，不可置信，坦言接下來表演彩排陸續來臨，實感應該會更深。主持人吳建恆問起紅白會帶來經典的滑冰鞋表演嗎？他們則神秘地賣關子，直說還沒決定。

傑尼斯偶像團體「Kis-My-Ft2」來台舉辦記者會。（盧禕祺攝）

Kis-My-Ft2首次來台感受到粉絲極大關注，玉森表示：「我們全員衷心感謝歌迷支持，希望未來有機會來台灣開專屬演唱會，請敬請期待。」對於即將到來的耶誕節有什麼打算，北山則透露，成員們會一起在工作中度過，主持24小時現場直播節目「CHARITY MUSICTHON」。

(中時 )