前行政院長、韓國瑜的副總統搭檔張善政，批評蔡政府在過去幾年燃煤發電度數比過去更高，是「用肺、用癌發電」。經濟部不甘遭批，在臉書上貼出圖文反駁張善政的說法，表示「張善政在行政院長期間，火力發電空污高達10萬公噸，現在則減小到5.6萬公噸」，這則反駁文很快也被親綠圖文作家各種引用，反譏張善政時代不環保。然而較為理性、不隨之起舞的網友，查詢了經濟部能源局在今年9月的公開資料，卻發現「能源排碳量」是一直在增加，火電的空污量只增不減，顯然經濟部為蔡政府辯護，已到公然說謊的地步。

經濟部在11月29日的官方臉書，貼出一則「可是善政，你的火力發電空污排放量是目前的近乎兩倍」的圖文內容，圖表則呈現台電火力發電空污排放量，從103年的9.7萬、104年的10.3萬、105年的10.4萬，到政黨輪替的106年10.3萬以後，107年劇降到7.8萬，並預估1.8年降到5.6萬，證明蔡政府上任以來，火力發電的空污是在大幅度下降。

文章表示，政府的減低空污策略，是低污染的天然氣發電、超超臨界燃煤機組，來降低空污排放，稱之為「汰舊換新、減煤增氣」。

經濟部臉書還提醒，「發電量也與經濟景氣高度相關，像是張前院長列出的2015年，燃煤發電量確實比現在少，但是，那是因為當年的經濟成長率保不住1，只有0.81%，拿這個當績效，確實是...比較少見。」

底下的網友有一些支持經濟部的說法，但也有許多人發言質疑，比如許多網友就不明白「用哪一種空污物質為統計標準?」「噸是什麼東西的噸?」「空氣污染物組成物包括 PM 2.5、PM10、氮氧化物、硫氧化物這等，到哪哪一種?」

更有網友對連續兩年空污量大幅下降感到懷疑，於是上網查詢經濟部能源局官網，發現「溫室氣體」排放統計表當中，能源部門(發電)的二氧化碳(CO2)排放量是逐年持續增加，只有在2009年比前一年略降，此外都是持續上升，2016年17840萬公頓(67.88%)，到2017年陡升到18714萬公頓(69.45%)，2018年又增加到18920萬公噸(70.89%)，也就是，發電造成的二氧化碳排放量，正式突破7成。

經濟部能源局的二氧化碳排放統計，能源部門的碳排持續上升，到2018年突破7成。(圖/經濟部能源局)

而且，從這份二氧化碳排放統計表還發現，其實台灣的工業、運輸、農業、服務業、住宅的碳排量都有所下降，唯獨發電的碳排在增加，意思是，台灣減碳表現最差的就在發電能源項目，顯然與蔡政府的能源政策有關，畢竟不管是天然氣發電，或是超超臨界燃煤機組，都會排放大量二氧化碳。

蔡政府一直有一個迷思，就誤以為「天然氣發電低污染」，事實上，天然氣發電仍然是火力發電，同樣排放二氧化碳，雖然燃燒後的污染物較低，但是仍然會產生氮氧化物，而氮氧化物仍會造成pm2.5，對環境、對健康都會造成傷害。

經濟部成員為蔡政府積極辯護，是為了保障自己生計，自是無可厚非，旁人也難以勸阻，然而拿語焉不詳的圖表，與自相矛盾的錯誤資訊，顯然就是造假新聞的現行犯，然而卻也無人可管，只能由理性的公民認清辨明了。

(中時電子報)