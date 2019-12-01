竹塘鄉農會，1日舉辦文化活動，發表新創意產品米乳酪和糙纖餐包，提升米的副產品，一起「找回吃米的人」。（吳敏菁攝）

竹塘鄉農會，1日舉辦文化活動，發表新創意產品米乳酪和糙纖餐包，提升米的副產品，一起「找回吃米的人」。（吳敏菁攝）

竹塘鄉農會，1日舉辦文化活動，發表新創意產品米乳酪和糙纖餐包，提升米的副產品，一起「找回吃米的人」。（吳敏菁攝）

竹塘米連續10年在全國性稻米品質競賽中奪得佳績，更是台灣農漁會百大精品，好米煮出的飯，晶瑩剔透又Ｑ彈，太好吃了！竹塘農會，1日舉辦文化活動，發表新創意產品米乳酪和糙纖餐包，提升米的副產品，一起「找回吃米的人」。

來自彰化西南角、濁水溪扇狀平原所生產的優質彰化竹塘米，讓人吃得讚不絕口，但是竹塘鄉會還是努力不懈，去年推出竹塘米冰棒，短短4個月銷售8萬支，一躍成為人氣商品，今年再創意推出「飄香乳酪」、「飄香糙纖餐包」新產品，又是一片讚譽，「無敵美味」！

縣長王惠美說，竹塘是米的故鄉，竹塘鄉農會致力行銷竹塘米，推出吉祥物代言人「竹塘米寶寶」，透過農會竹塘米笛樂團、竹塘魅力舞團，提升國人對「竹塘米」的品牌印象，更積極開發米的副產品，提升米的附加價值，將米食文化更加發揚光大，讓農民有更好的收益。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，1950、60年代，國人每年食米量是80至90公斤，至今下降到只有45公斤，幾乎一半，竹塘鄉農會為了鼓勵國人消費米食，以創意思考讓「竹塘米」華麗轉身。

今天「找回吃米的人」活動，各村家政班獻巧思，以竹塘米做成爆米香、紅龜粿、包仔粿、炸甜粿等，將竹塘米變化成各式各樣米食，讓人嘗到了創新，也吃到傳統飲食文化博大精深、美味無窮。

(中時 )